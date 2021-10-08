Adana'da kar maskeli gasp zanlısını yürüyüşü ele verdi - Haberler
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Adana'da kar maskeli gasp zanlısını yürüyüşü ele verdi

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da kar maskeli gasp zanlısını yürüyüşü ele verdi

Adana'da tabancayla girdiği marketten 23 bin 845 lirayı gasbeden kar maskeli zanlı, yürüyüşünden tespit edilerek yakalandı.

ADANA (AA) - Adana'da tabancayla girdiği marketten 23 bin 845 lirayı gasbeden Kar maskeli zanlı, yürüyüşünden tespit edilerek yakalandı.

Kar maskeli şüpheli, 21 Eylül'de merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki bir markete akşam saatlerinde iş yerinin kapatılmasına yakın tabancayla girerek, çalışanlar M.Y. (32) ve M.M'yi (26) etkisiz hale getirdi.

Çalışanları tehdit ederek kasadan 23 bin 845 lirayı gasbeden zanlı, daha sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, market ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, yürüyüş tarzı farklı olan zanlının, soygundan 4 gün önce keşif için markete geldiğini belirledi.

Görüntülerden şüphelinin Ö.E. (24) olduğunu belirleyen ekipler, zanlının aynı zamanda market çalışan M.M'nin de kuzeni olduğunu tespit etti.

Gasp sırasında diğer çalışan M.Y'nin aksine şüpheliye kasanın yerini göstererek yardım eden M.M. ve zanlı Ö.E. polis ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Polis, olayda kullanılan tabanca ve 22 bin 500 lira parayı, Ö.E'nin evinin bahçesinde toprağa gömülü buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.E. tutuklandı, M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da kar maskeli gasp zanlısını yürüyüşü ele verdi

Adana'da kar maskeli gasp zanlısını yürüyüşü ele verdi

Adana'da kar maskeli gasp zanlısını yürüyüşü ele verdi

Adana'da kar maskeli gasp zanlısını yürüyüşü ele verdi

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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