Son Dakika | Kamyonetle çarpışan motosiklettekilerin 1'i öldü, 1'i yaralandı; mahalleli sokağa döküldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Kamyonetle çarpışan motosiklettekilerin 1'i öldü, 1'i yaralandı; mahalleli sokağa döküldü

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kamyonetle çarpışan motosiklettekilerin 1'i öldü, 1'i yaralandı; mahalleli sokağa döküldü

Edinilen son dakika haberine göre ADANA'da, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Samuk (24) yaşamını yitirdi, arkasında oturan arkadaşı Halil Çağatay (25) ağır yaralandı.

ADANA (DHA) - ADANA'da, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Samuk (24) yaşamını yitirdi, arkasında oturan arkadaşı Halil Çağatay (25) ağır yaralandı. Kaza sonrası sokağa akın eden öfkeli kalabalık, polis ekiplerince dağıtıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Samuk yönetimindeki 01 AID 966 plakalı motosiklet, Rıdvan Ü.'nün kullandığı 01 JC  734 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Samuk'un yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan arkadaşı Halil Çağatay ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KAMYONETE SALDIRDILAR

Öte yandan, kaza haberini alıp, bölgeye gelen Samuk'un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Samuk'un bazı yakınları ise öfkeyle kamyonete saldırıp, camlarını kırdı. Kaza yerinde toplanan büyük kalabalık, polisin ikazları sonucu güçlükle dağıtıldı. Samuk'un cesedi, polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Rıdvan Ü.'yü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Son Dakika | Kamyonetle çarpışan motosiklettekilerin 1'i öldü, 1'i yaralandı; mahalleli sokağa döküldü

Son Dakika | Kamyonetle çarpışan motosiklettekilerin 1'i öldü, 1'i yaralandı; mahalleli sokağa döküldü

Son Dakika | Kamyonetle çarpışan motosiklettekilerin 1'i öldü, 1'i yaralandı; mahalleli sokağa döküldü

Son Dakika | Kamyonetle çarpışan motosiklettekilerin 1'i öldü, 1'i yaralandı; mahalleli sokağa döküldü

Son Dakika | Kamyonetle çarpışan motosiklettekilerin 1'i öldü, 1'i yaralandı; mahalleli sokağa döküldü

Son Dakika | Kamyonetle çarpışan motosiklettekilerin 1'i öldü, 1'i yaralandı; mahalleli sokağa döküldü

Son Dakika | Kamyonetle çarpışan motosiklettekilerin 1'i öldü, 1'i yaralandı; mahalleli sokağa döküldü

Son Dakika | Kamyonetle çarpışan motosiklettekilerin 1'i öldü, 1'i yaralandı; mahalleli sokağa döküldü

Son Dakika | Kamyonetle çarpışan motosiklettekilerin 1'i öldü, 1'i yaralandı; mahalleli sokağa döküldü

Son Dakika | Kamyonetle çarpışan motosiklettekilerin 1'i öldü, 1'i yaralandı; mahalleli sokağa döküldü

Son Dakika | Kamyonetle çarpışan motosiklettekilerin 1'i öldü, 1'i yaralandı; mahalleli sokağa döküldü

Son Dakika | Kamyonetle çarpışan motosiklettekilerin 1'i öldü, 1'i yaralandı; mahalleli sokağa döküldü

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü

Son dakika haberi... Pakistan'daki protestolarda 3 polis öldü

 İşe giderken yolunu kestiği eski eşini bacaklarından vurdu

İşe giderken yolunu kestiği eski eşini bacaklarından vurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title