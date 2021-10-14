Adana'da kaçakçılık iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yapılan uygulamada, şüpheli araçlarda eğitimli köpeklerle arama gerçekleştirdi.

Tütüne duyarlı köpeğin tepki verdiği 4 araçta 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 araç sürücüsü, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.