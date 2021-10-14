Adana'da kaçakçılık iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yapılan uygulamada, şüpheli araçlarda eğitimli köpeklerle arama gerçekleştirdi.
Tütüne duyarlı köpeğin tepki verdiği 4 araçta 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 araç sürücüsü, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri