Adana'da kablo hırsızlığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Değirmenli Mahallesi'nde aydınlatma direklerine ait 300 metre elektrik kablosunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan araştırmada, olayı E.D'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Farklı zamanlarda başka mahallelerden de kablo çaldığı belirlenen şüpheli, erittiği kablolar ve demir kesme aletiyle gözaltına alındı.

Haberi Kaydet