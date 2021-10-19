Adana'da iş yerinden klima ve ses sistemi çalmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da bir iş yerinden klima ve ses sistemi çalmaya çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli, iş yeri sahibince suçüstü yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde iş yeri bulunan Mahmut Sami Oruç, iş yerinin klima dış ünitesi ve ses sistemlerini çalmaya çalışan iki şüpheliyi fark ederek yakaladı.

Şüpheliler, iş yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.