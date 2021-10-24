Adana'da iş insanından ismi kullanılarak müşterilerinin dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusu - Haberler
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Adana'da iş insanından ismi kullanılarak müşterilerinin dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusu

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da iş insanından ismi kullanılarak müşterilerinin dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusu

Adana'da iş insanı, ismi kullanılarak müşterilerinin yaklaşık 100 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ADANA (AA) - Adana'da iş insanı, ismi kullanılarak müşterilerinin yaklaşık 100 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Epilasyon cihazı üreten iş insanı Ferit İşkar, ismi ve firmasının adı kullanılarak bazı müşterilerinin indirim vaadiyle dolandırıldığı haberi üzerine harekete geçti.

Müşterilerinin yaklaşık 100 bin lirasının dolandırıldığını öğrenen İşkar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İşkar, sosyal medyada paylaştığı görüntülerde şüphelinin telefon numarasına yer vererek, "Bu telefon numarasından ismim kullanılarak müşterilerim ve arkadaşlarım aranıp para istenmekte. Bu telefon numarası bana ait değil. Lütfen itibar etmeyiniz. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum." ifadelerini kullandı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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