Adana'da inşaatta merdiven boşluğundan düşen kişi yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da inşaat halindeki binanın merdiven boşluğundan düşen kişi, hastaneye kaldırıldı.
SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'da inşaat halindeki binanın merdiven boşluğundan düşen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde inşaat halindeki binada bekçilik yapan arkadaşını ziyarete giden Savaş Tozlu, dengesini kaybederek merdiven boşluğundan düştü.
Yaralanan Tozlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.