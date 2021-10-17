Adana'da ihale yolsuzluğu şüphelisi 87 kişi adliyede - Haberler
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Adana'da ihale yolsuzluğu şüphelisi 87 kişi adliyede

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel
Adana'da ihale yolsuzluğu şüphelisi 87 kişi adliyede

ADANA'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ihalelerine fesat karıştırdıkları ve devleti 60 milyon TL zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 200'e yakın şüpheliden 87'si adliyeye sevk edildi.

ADANA'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ihalelerine fesat karıştırdıkları ve devleti 60 milyon TL zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 200'e yakın şüpheliden 87'si adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı ihalelere fesat karıştırıldığını ve devletin yaklaşık 60 milyon TL zarara uğratıldığını belirledi. Savcılıktan alınan izinle operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere 14 Ekim'de şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, aralarında çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen T.B., 4 gün önce görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü V.D. ile açığa alınan yardımcıları ve kamu müteahhitlerinin bulunduğu 200'e yakın şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bir kısmı serbest bırakılırken, 87 kişi ise geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Adana'da ihale yolsuzluğu şüphelisi 87 kişi adliyede

Adana'da ihale yolsuzluğu şüphelisi 87 kişi adliyede

Adana'da ihale yolsuzluğu şüphelisi 87 kişi adliyede

Adana'da ihale yolsuzluğu şüphelisi 87 kişi adliyede

Adana'da ihale yolsuzluğu şüphelisi 87 kişi adliyede

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