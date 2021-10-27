Adana'da hapis cezaları kesinleşen 8 FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı - Haberler
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Adana'da hapis cezaları kesinleşen 8 FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da hapis cezaları kesinleşen 8 FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

Adana'da, haklarındaki hapis cezaları kesinleşen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü 8 eski polis cezevine gönderildi.

ADANA (AA) - Adana'da, haklarındaki hapis cezaları kesinleşen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü 8 eski polis cezevine gönderildi.

FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan 8 eski polis hakkında, cezalarının kesinleşmesi üzerine tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla eski komiser yardımcıları T.S, M.K, eski başpolis M.E.E. ile eski polis memurları M.K, E.O, A.T, A.A. ve A.B'yi yakaladı.

M.K. ve E.O'nun 7 yıl 6'şar ay, diğerlerinin 6 yıl 3'er ay hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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