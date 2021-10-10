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Adana'da hafif ticari araç park halindeki cipe çarptı, 4 kişi yaralandı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana'da hafif ticari araç park halindeki cipe çarptı, 4 kişi yaralandı

Adana'da hafif ticari aracın park halindeki cipe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da hafif ticari aracın park halindeki cipe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

C.T. idaresindeki 01 ADD 341 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda park halindeki 34 AP 154 plakalı cipe çarptı.

Kazada hafif ticari araçtaki sürücü ile 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 kişi Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar, Seyhan Devlet ile Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri
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