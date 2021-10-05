Adana'da FETÖ sanığı

ADANA (AA) - Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada örgütün "mahrem imamları" arasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Y.A. cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün şifreli haber leşme programı ByLock'u kullandığını, örgütle iltisak ve irtibatı nedeniyle kapatılan şirketlerde SGK kaydı bulunduğunu ve lise öğrencilerini FETÖ'ye kazandırmak için örgütsel çalışmalar yaptığını belirtti.

Savcı ayrıca sanığın FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, örgüte finans temin etmek için himmet adı altında para topladığını, sohbet toplantıları düzenlediğini ve FETÖ içerisinde son olarak "mahrem imam" sıfatıyla örgütsel faaliyet yürüttüğünü belirterek, Y.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Y.A, savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumu bulunmadığını öne sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen Y.A, "FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım bulunmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.