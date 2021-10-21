Adana'da FETÖ sanığı eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan eski komiser 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık N.İ. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün gizli haber leşme programı Bylock kullanıcısı olduğu ve örgütsel mesajlaşmalar yaptığını belirtti.

Savcı, sanığın veri inceleme raporuna göre FETÖ'ye "sadakati" ve "bağlılığı" en üst düzeydeki kişilerin bulunduğu "A5" koduyla derecelendirildiğini, örgütün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığını ve örgütsel toplantılara katıldığını kaydederek, N.İ'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık N.İ, savunmasında FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantım yoktur. ByLock programını kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.