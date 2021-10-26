Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
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Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın veri inceleme raporuna göre FETÖ'ye "sadakati" ve "bağlılığı" en üst düzeydeki kişilerin bulunduğu "A5" koduyla derecelendirildiğini ve örgütün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığını belirtti.

Savcı, örgütsel toplantılara katılan sanığın terör örgütü elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını belirterek, M.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.K. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantım yoktur. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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