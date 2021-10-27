Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
ADANA (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Emine D. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, hakkındaki beyanların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
Cumhuriyet savcısı, sanığın örgütün kullandığı "Eagle" programını kullandığını, örgütün yurdunda çalıştığını ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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