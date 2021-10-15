Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis - Haberler
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Adana'da FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da FETÖ'nün sözde

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 6 yıl 10 ay15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 6 yıl 10 ay15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık N.T. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütün şifreli haber leşme programlarından "Eagle"ı kullandığını, örgütte "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığını, FETÖ'nün evlerinde kaldığını ve KHK ile kapatılan kurumlarda çalıştığını belirterek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

N.T. savunmasında, esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben 'bölge talebe mesulü' olarak görev yapmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ/PDY üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı N.T'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulü'ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis - Haberler
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