Adana'da FETÖ'nün eski yurt müdürüne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da FETÖ'nün eski yurt müdürüne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da FETÖ'nün eski yurt müdürüne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün KHK ile kapatılan yurdunun eski müdürüne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün KHK ile kapatılan yurdunun eski müdürüne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ş.Ç. ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, örgütün Adana il yapılanmasında yurt müdürü olarak görev yapması, örgütsel nitelikli sohbet toplantıları düzenlemesi, sosyal medya hesabından FETÖ'yü övücü ve destekleyici mahiyette paylaşımlar yapması, örgüt içi tayine tabi tutulması, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdığının tespit edilmesi ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunması hususları dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mütalaaya karşı savunması alınan sanık Ş.Ç, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Ben örgütsel programları yüklemedim ve kullanmadım. Dosya kapsamındaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
Yasa dışı bahis şebekesi lideri, yönetim grubu kurup maaşa bağlamış

Yasa dışı bahis şebekesi lideri, yönetim grubu kurup maaşa bağlamış

 Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı

 Son dakika haberi | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖPDY soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberi | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title