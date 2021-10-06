Adana'da Eylül ayında bin 460 araç trafikten men edildi - Haberler
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Adana'da Eylül ayında bin 460 araç trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adana'da Eylül ayında bin 460 araç trafikten men edildi

Adana'da Eylül ayında yapılan denetimlerde bin 460 araç trafikten men edildi.

ADANA (İHA) - Adana'da Eylül ayında yapılan denetimlerde bin 460 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2021 yılı Eylül ayı içerisinde toplam 275 bin 513 araç kontrol edildi.

Eylül ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 460 araç trafikten men edildi, 709 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2021 yılı Eylül ayı içerisinde il sınırlarında toplam 600 maddi hasarlı, 483 yaralamalı, 7 ölümlü olmak üzere toplam 1090 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 689 kişi yaralandı, 8 kişi hayatını kaybetti. - ADANA

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