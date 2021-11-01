Son dakika haberi: Evinde uyuşturucu ele geçirilen çift gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Evinde uyuşturucu ele geçirilen çift gözaltına alındı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evlerinde 1 kilo 400 gram eroin ele geçirilen karı koca gözaltına alındı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evlerinde 1 kilo 400 gram eroin ele geçirilen karı koca gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikametin yatak odasındaki dolapta 1 kilo 400 gram eroin buldu.

Polis ekipleri, evdeki Yılmaz K. (43) ile 9 aylık hamile eşi Gülistan K'yi (40) gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Gülistan K, savcılık talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı, kocası Yılmaz K. ise adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Yılmaz K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haberi: Evinde uyuşturucu ele geçirilen çift gözaltına alındı

Son dakika haberi: Evinde uyuşturucu ele geçirilen çift gözaltına alındı

Son dakika haberi: Evinde uyuşturucu ele geçirilen çift gözaltına alındı

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
Sürücü, polis memuru çıktı!

Sürücü, polis memuru çıktı!

 Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı

Ödüllü polis, aracında 25 kilo uyuşturucu ile yakalandı

 Son dakika haber: Adana'da konserde bıçaklanan çocuk öldü, ağabeyi ile iki kişi yaralandı

Son dakika haber: Adana'da konserde bıçaklanan çocuk öldü, ağabeyi ile iki kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title