Adana'da eşlerin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, kocası öldü

Adana'nın Kozan ilçesinde karı-koca arasında çıkan bıçaklı kavgada kadın yaralandı, kocası yaşamını yitirdi.

Tufanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Ö.E. ile alkollü olduğu ileri sürülen kocası O.E. (68) arasında evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında O.E'nin karısı Ö.E'yi bıçakla kolundan yaralayıp balkondan atmaya çalıştığı, daha sonra kadının evden kaçmaya çalıştığı ve yaşanan arbede sırasında tarafların birbirlerini bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

Olayın bildirilmesi üzerine yaralı çift ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı O.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Maktulün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından O.E'nin cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere ilçeye götürüldü.

Yaralı Ö.E. ise hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.