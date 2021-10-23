Adana'da elektrikli sobaya gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da otomobildeki elektrikli sobada 1 kilo 118 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da otomobildeki elektrikli sobada 1 kilo 118 gram Sentetik Uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptığı uygulamada bir otomobili şüphe üzerine durdurup aradı.
Narkotik köpeği "Uzi"nin tepki verdiği arka koltuktaki elektrikli sobaya gizlenmiş 1 kilo 118 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.K. (54), işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri