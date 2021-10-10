Adana'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kaza yapınca yakalandı - Haberler
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Adana'da "dur" ihtarına uymayan şüpheli kaza yapınca yakalandı

AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Adana'da

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde bir otomobilin sürücüsü, Kozan Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince bir süre takip edilen araç, Kozan Caddesi üzerinde refüjde bulunan direğe çarparak durdu.

Araçtan çıkıp kaçmaya çalışan sürücüyü ekipler, yaya olarak kısa bir süre sonra kovalamacayla yakaladı.

Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri
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