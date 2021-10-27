Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı - Haberler
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Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı, damadın da aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı, damadın da aralarında olduğu 3 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Başak Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde davetliler, tabancayla havaya ateş açtığı öne sürülen Cuma B. (23) ile kardeşi Celal B'ye (22) tepki gösterdi.

Uyarıları dikkate almayıp ateş etmeyi sürdüren iki kardeş ile taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Cuma B. ve kardeşi Celal B. av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

Yaralılar çevredekiler tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgada silah kullandığı ileri sürülen damat İbrahim K. (23), ağabeyi Sabah K. (35) ve yeğeni Mustafa K'yi (19) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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