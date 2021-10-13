Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeki kamyona çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeki kamyona çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şevket T. yönetimindeki 35 AHL 843 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda park halindeki kamyona çarpıp devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri