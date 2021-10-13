Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeki kamyona çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeki kamyona çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şevket T. yönetimindeki 35 AHL 843 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda park halindeki kamyona çarpıp devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
TÜRKİYE'DE İLK DEFA TESPİT EDİLEN BÖCEK, AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR

TÜRKİYE'DE İLK DEFA TESPİT EDİLEN BÖCEK, AĞAÇLARA ZARAR VERİYOR
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Acun Ilıcalı Gülşen
Spor Ferdi Kadıoğlu Sergio Perez Hakan Binbaşgil
Tüm Haberler Gazeteler Yemek Tarifleri Hakan Binbaşgil Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 13:20:13. #1.11#