Adana'da devrilen motosikletteki karı koca yaralandı - Haberler
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Adana'da devrilen motosikletteki karı koca yaralandı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da devrilen motosikletteki karı koca yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletteki karı koca yaralandı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletteki karı koca yaralandı.

Kırsaldaki Akdam Mahallesi yolunda Adnan Yıldızhan (44) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Adnan ve araçtaki eşi Ersin Yıldızhan (45) yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adnan Yıldızhan, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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