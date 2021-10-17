Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili yakalanan 86 zanlı adliyede - Haberler
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Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili yakalanan 86 zanlı adliyede

AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili yakalanan 86 zanlı adliyede

Adana'da ihaleye fesat karıştırılarak devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 86 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ADANA (AA) - Adana'da ihaleye fesat karıştırılarak devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 86 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ihalelerine fesat karıştırılarak devletin zarara uğratıldığı iddiası üzerine 15 Ekim'de yakalanan 86 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, güvenlik önlemleri altında Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 15 Ekim'de, şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, aralarında eski İl Milli Eğitim Müdürü V.D. ile müteahhit ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda zanlıyı gözaltına almıştı.

AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri
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