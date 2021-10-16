Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 12 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına aldığı 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükten sonra yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığını tespit ettiği 7 zanlıyı, 12 Ekim'de düzenlediği operasyonla gözaltına almıştı.