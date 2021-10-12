Adana'da darbettiği teyzesinin parasını zorla aldığı öne sürülen sanığa 5 yıl hapis - Haberler
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Adana'da darbettiği teyzesinin parasını zorla aldığı öne sürülen sanığa 5 yıl hapis

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da darbettiği teyzesinin parasını zorla aldığı öne sürülen sanığa 5 yıl hapis

Adana'da darbettiği teyzesinin parasını zorla aldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da darbettiği teyzesinin parasını zorla aldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "konutta yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık E.A. cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü müşteki teyzesi S.A'dan para istediğini ve bu nedenle çıkan tartışma sonucu darbettiği teyzenin parasını zorla alarak kaçtığını belirtti.

Savcı, E.A'nın suça konu eyleminin doktor raporuyla sabit olduğu belirterek, sanığın "konutta yağma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık E.A. savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "konutta yağma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da darbettiği teyzesinin parasını zorla aldığı öne sürülen sanığa 5 yıl hapis - Haberler
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