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Adana'da Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Adana'da Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Adana'nın Tufanbeyli ve Aladağ ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ve Aladağ ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Aladağ ilçesinde, hükümet konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Berker Çırak, belediye başkanı Mustafa Akgedik tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Tufanbeyli ilçesinde, kaymakam Abdullah Sarı ve belediye başkanı Remzi Ergü'nün Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin cuma günü Tufanbeyli Belediyesi Güreş Alanı'nda düzenlenecek program ile devam edeceği bildirildi.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri
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