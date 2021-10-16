Adana'da Cono aşiretine 500 polisle hava destekli operasyon: 30 gözaltı kararı - 1
ADANA'da silahlı yaralama, gasp ve benzeri suçlara karıştıkları öne sürülen Cono aşireti üyelerine, 500 polisin katılımıyla hava destekli operasyon düzenlendi.
ADANA'da silahlı yaralama, gasp ve benzeri suçlara karıştıkları öne sürülen Cono aşireti üyelerine, 500 polisin katılımıyla hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Haber : Gökhan KESKİNCİ/ADANA,
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