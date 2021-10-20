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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yazıbaşı Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın karadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri
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