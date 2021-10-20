Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yazıbaşı Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın karadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri