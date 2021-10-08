Adana'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bacağından yaralanan Ali S, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri