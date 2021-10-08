Adana'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bacağından yaralanan Ali S, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaya karışanları bulmak için çalışma başlattı.

Adana'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
Eşi, oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti

Eşi, oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mustafa Destici
Magazin İrem Derici İdo Tatlıses Serdar Aziz
Spor Yemek Tarifleri Emre Belözoğlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 21:35:15. #1.13#