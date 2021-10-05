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Son dakika haber: ADANA'DA CADDE ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ADANA'da aralarında husumet bulunan M.T. (40) ile H.E. (36), kentin en işlek caddesinde tabancalarla birbirlerine ateş açtı.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da aralarında husumet bulunan M.T. (40) ile H.E. (36), kentin en işlek caddesinde tabancalarla birbirlerine ateş açtı. Çevrede korku ve paniğe neden olan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan M.T. ve H.E. cadde üzerinde karşılaştı. tartışmaya başlayan ikili, üzerlerindeki silahları çıkartarak, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında birbirlerine ateş açtı. M.T. bacağına, H.E. ise kasığına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılardan H.E. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, M.T. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber: ADANA'DA CADDE ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Son dakika haber: ADANA'DA CADDE ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Son dakika haber: ADANA'DA CADDE ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Son dakika haber: ADANA'DA CADDE ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Son dakika haber: ADANA'DA CADDE ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: ADANA'DA CADDE ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Haberler
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