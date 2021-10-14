Adana'da bir kişiyi bıçaklayan sanığa 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanık "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

8.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık H.A. ile müşteki B.A. ve avukatları katıldı.

Duruşmada beyanları alınan müşteki B.A. sanık H.A'ya borcunun bulunmadığını belirterek, "H.A. çevresindeki insanlara 'ev almam' konusunda bana para verdiğini iddia etmektedir. Sanığın benden alacaklı olduğunu gösterir herhangi bir belgesi yoktur. Olay günü aramızda çıkan tartışmada kendisinin bana bıçakla saldırması sonucu parmaklarımdan yaralandın. Şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Sanık H.A. ise savunmasında suçlamaları kabul etmediğini ve kimseyi yaralamadığını belirterek, beraatini talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, müşteki B.A. ve sanık H.A'nın olay günü karşılaştıklarını, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığını ve zanlının üzerine bulunan bıçakla H.A'yı parmaklarından yaralayıp olay yerinden kaçtığını belirterek, sanık H.A'nın üzerine atılı "kasten yaralama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.