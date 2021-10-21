Adana'da bir kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi

ADANA (AA) - Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçakladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık R.K. cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, müşteki A.U. ve sanık R.K'nın olay günü merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde karşılaştıklarını, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığını ve zanlının üzerinde bulunan bıçakla A.U'yu hayati tehlike geçirecek şekilde yaralayıp olay yerinden kaçtığını belirterek, sanık R.K'nın üzerine atılı "kasten yaralama" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık R.K, "Ben kimseyi bıçaklamadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de, "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.