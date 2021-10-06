Adana'da arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler
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Adana'da arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da arkadaşını tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da arkadaşını önce darbedip ardından tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da arkadaşını önce darbedip ardından tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin gece bekçisi Selim T. ile taksi şoförü Murat K. (51) ve arkadaşı Kenan A. (37) bir araya geldi.

Kenan A, burada içki içtikleri sırada kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü Murat K'yi önce darbetti, daha sonra tabancayla yaraladı.

Burnundan, boynundan ve çenesinden yaralanan Murat K. ile bir süre daha oturan Kenan A, ardından olay yerinden kaçtı.

Selim T'nin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, ağır yaralı Murat K'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı Kenan A'yı kovalamaca sonucu Ova Mahallesi'nde yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, arkadaşını önce darbedip sonra tabancayla yaralaması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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