Adana'da arıza için trafoya giren işçi akıma kapılarak ağır yaralandı - Haberler
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Adana'da arıza için trafoya giren işçi akıma kapılarak ağır yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da arıza için trafoya giren işçi akıma kapılarak ağır yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde trafoda akıma kapılan işçi ağır yaralandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde trafoda akıma kapılan İşçi ağır yaralandı.

Bir dağıtım firmasında çalışan Mehmet A, Toros Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermeye çalıştığı trafoda akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Adana'da arıza için trafoya giren işçi akıma kapılarak ağır yaralandı

Adana'da arıza için trafoya giren işçi akıma kapılarak ağır yaralandı

Adana'da arıza için trafoya giren işçi akıma kapılarak ağır yaralandı

Adana'da arıza için trafoya giren işçi akıma kapılarak ağır yaralandı

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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