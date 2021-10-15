25 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
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25 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel
25 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

ADANA'da küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 25 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Şahin Y. (23), polis tarafından saklandığı evde yakalanıp, tutuklandı.

ADANA (DHA) - ADANA'da küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 25 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Şahin Y. (23), polis tarafından saklandığı evde yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 25 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Şahin Y.'nin (23) Yüreğir ilçesi İncirlik Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Şahin Y., yapılan baskında yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Şahin Y., adliyeye sevk edildi. Bu sırada Şahin Y., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Sinemacı arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi. Şahin Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


25 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

25 yıl hapisle aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri
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