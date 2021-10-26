Adana'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, aracında 40 gram Sentetik Uyuşturucu ve 50 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alpu Mahallesi'nde şüpheli A.T'nin aracında arama yaptı.

Araçta 40 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, zanlı A.T'yi gözaltına aldı.

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