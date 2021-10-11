Adana'da apartmanın 7. katından düşen kişi hayatını kaybetti

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, cezaevinden yeni çıktığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Aziz P, ağabeyi Ahmet P. ve yengesi Emine P'nin yaşadığı 7. kattaki dairenin penceresinden zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Aziz P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, Aziz P'nin yengesi Emine P. ile tartıştığı ve sonrasında aralarında arbede yaşandığı, ardından pencereden zemine düştüğü iddiası üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, Emine P. ve eşi Ahmet P'yi emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.