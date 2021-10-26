Adana'da annesinin parasını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen oğluna 5 yıl hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, ölümle tehdit ettiği annesinin parasını zorla almaya çalıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "yağmaya teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen tutuklu sanık H.A. ile avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü annesi T.A'dan 500 lira para istediğini, annesinin bu isteği kabul etmemesi ve direnmesi üzerine öldürme tehdidinde bulunup annesini sokakta dilenmeye zorladığını belirterek, H.A'nın "yağmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık H.A, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti "yağmaya teşebbüs" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanık H.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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