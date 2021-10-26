Adana'da anaokulu öğrencileri jandarma ekiplerini ziyaret etti - Haberler
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Adana'da anaokulu öğrencileri jandarma ekiplerini ziyaret etti

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da anaokulu öğrencileri jandarma ekiplerini ziyaret etti

Adana'da anaokulu öğrencileri jandarma ekiplerine ziyarette bulundu.

ADANA (AA) - Adana'da anaokulu öğrencileri jandarma ekiplerine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Anaokulunda eğitim gören 20 öğrenci, öğretmenleriyle İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma ekipleri, sohbet ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

Ziyarette eğitimli köpek unsurlarınca da gösteri yapıldı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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