Adana'da anaokulu öğrencileri jandarma ekiplerini ziyaret etti
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da anaokulu öğrencileri jandarma ekiplerine ziyarette bulundu.
ADANA (AA) - Adana'da anaokulu öğrencileri jandarma ekiplerine ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Anaokulunda eğitim gören 20 öğrenci, öğretmenleriyle İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Jandarma ekipleri, sohbet ettiği öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.
Ziyarette eğitimli köpek unsurlarınca da gösteri yapıldı.
AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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