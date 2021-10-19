Adana'da alacak verecek kavgasında bir kişiyi darbeden sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada bir kişiyi darbettiği öne sürülen tutuklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık F.A. cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık ile müşteki Y.S'nin olay günü merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1624 Sokak'ta karşılaştıklarını, sanık F.A'nın, müşteki Y.S'ye hitaben "ne oldu bizim 3 bin lira" diyerek zorla para istediğini ve Y.S'nin bu talebi kabul etmemesi üzerine çıkan tartışmada, sanık F.A. tarafından darbedildiğini belirtti.

Savcı, F.A'nın suça konu eyleminin doktor raporuyla sabit olduğu belirterek, sanığın "yağma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen F.A, "Y.S'nin bana patates alım satımı konusuyla alakalı borcu vardı. Bana olan borcunu ödemedi. Aramızda sözlü tartışma yaşandı. Kimseyi darbetmedim. Y.S'nin parasını zorla almaya çalışmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti "yağma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık F.A'nın mevcut halinin devamına karar verdi.