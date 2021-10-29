Son dakika haber... Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haber... Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Adana-Tarsus- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çıkışındaki ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Son dakika haber... Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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