Son dakika haber... Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Adana-Tarsus- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çıkışındaki ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.