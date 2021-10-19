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Son dakika haber! ADANA'DA 90 FİRARİYE YÖNELİK ŞAFAK OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan, kesilen para cezalarını yatırmayan 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi.

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan, kesilen para cezalarını yatırmayan 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan, mahkemece kesilen para cezalarını yatırmayan 90 firarinin adresini belirledi. Teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan ekipler, firarilerin yakalanması şafak vakti operasyon için harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin de desteğiyle 90 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen firariler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye götürülecek.

Son dakika haber! ADANA'DA 90 FİRARİYE YÖNELİK ŞAFAK OPERASYONU

Son dakika haber! ADANA'DA 90 FİRARİYE YÖNELİK ŞAFAK OPERASYONU

Son dakika haber! ADANA'DA 90 FİRARİYE YÖNELİK ŞAFAK OPERASYONU

Son dakika haber! ADANA'DA 90 FİRARİYE YÖNELİK ŞAFAK OPERASYONU

Son dakika haber! ADANA'DA 90 FİRARİYE YÖNELİK ŞAFAK OPERASYONU

Son dakika haber! ADANA'DA 90 FİRARİYE YÖNELİK ŞAFAK OPERASYONU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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