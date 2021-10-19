Adana'da 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı
AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.
ADANA (AA) - Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda haklarında yakalama kararı verilen 90 kişinin adreslerine baskın düzenlendi.
Yakalanan bazı kişiler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri