Adana'da 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı - Haberler
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Adana'da 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı

AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel
Adana'da 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı

Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA (AA) - Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda haklarında yakalama kararı verilen 90 kişinin adreslerine baskın düzenlendi.

Yakalanan bazı kişiler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri
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