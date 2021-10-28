Adana'da 79 mezarın tahrip edilmesiyle ilgili 5 DEAŞ sanığının yargılanması sürdürüldü

ADANA (AA) - Adana'da şehit polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili biri tutuklu 5 terör örgütü Deaş sanığının yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından 20 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık M.D. ile tutuksuz sanık İ.Ö. ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu H.Özden ile A.B.D. ve T.A, ise duruşmaya gelmedi.

Sanık M.D, savunmasında, sanık İ.Ö'yü aynı mahallede ikamet etmeleri sebebiyle tanıdığını belirterek, "Ben İ.Ö'ye mezar taşlarını birlikte kırma teklifinde bulunmadım. Ben mezarlığa ziyaret amacıyla gittim. Bu sırada İ.Ö. yanımda bile yoktu. Mezar taşlarına asla zarar vermedim. Mahmut Özden'i mahalleden tanırım. Kimseden örgütsel bir talimat almadım. Terör örgütü DEAŞ üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanık İ.Ö. de savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Zanlılar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından 20 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde sanıklardan 4'ü tahliye edilmişti.

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