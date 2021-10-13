Adana'da 72 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Adana'da 72 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Adana'da 72 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 35 suçtan 72 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 35 suçtan 72 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık, gasp ve yankesicilik gibi 35 suçtan 72 yıl 10 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan F.K'nin Fatih Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

F.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da 72 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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