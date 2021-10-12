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65 kişiden 98 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da, sosyal medyadan açtığı sahte iş ilanlarıyla 65 kişiden 98 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da, sosyal medyadan açtığı sahte iş ilanlarıyla 65 kişiden 98 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan farklı belediyeler adına sahte iş ilanı açarak vatandaşlardan para aldığı iddia edilen zanlı M.T'nin (26) kentte saklandığını belirledi.

Ekipler, "şoför ve temizlik personeli alımları" gibi sahte ilanları arayan 28 ildeki 65 kişiden 98 bin lira aldığı öne sürülen M.T'nin merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Mahallede çalışma başlatan polis, zanlıyı evinin bulunduğu sokağa girdiği sırada kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

65 kişiden 98 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

65 kişiden 98 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

65 kişiden 98 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

65 kişiden 98 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı
AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: 65 kişiden 98 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler
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