64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir madeni yağ geri dönüşüm tesisinde kaçak akaryakıt bulunduğunu belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, 64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

64 bin 242 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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