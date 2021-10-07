Adana'da 5 kez orman yakan kundakçı suçüstü yakalandı (2)

ADANA (DHA) - OGM'DEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Orman teröristi suçüstü yakalandı. 4 Ekim'de Adana/Çukurova-Dörtler bölgesinde kısa sürede 3 ayrı noktada orman yangını çıkartan terörist yakalandı. Daha önce başka yangınlar da çıkardığı anlaşılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.