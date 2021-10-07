Adana'da 5 kez orman yakan kundakçı suçüstü yakalandı (2) - Haberler
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Adana'da 5 kez orman yakan kundakçı suçüstü yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adana'da 5 kez orman yakan kundakçı suçüstü yakalandı (2)

OGM'DEN AÇIKLAMAOlayla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Orman teröristi suçüstü yakalandı.

ADANA (DHA) - OGM'DEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Orman teröristi suçüstü yakalandı. 4 Ekim'de Adana/Çukurova-Dörtler bölgesinde kısa sürede 3 ayrı noktada orman yangını çıkartan terörist yakalandı. Daha önce başka yangınlar da çıkardığı anlaşılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.


Adana'da 5 kez orman yakan kundakçı suçüstü yakalandı (2)

Adana'da 5 kez orman yakan kundakçı suçüstü yakalandı (2)

Adana'da 5 kez orman yakan kundakçı suçüstü yakalandı (2)

Adana'da 5 kez orman yakan kundakçı suçüstü yakalandı (2)

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Haber: Adana'da 5 kez orman yakan kundakçı suçüstü yakalandı (2) - Haberler
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